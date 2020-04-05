بسبب كورونا.. كارثة مالية تهدد أندية الدوري الإنجليزي





وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، أول، أمس الجمعة، تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى، بسبب فيروس كورونا.





وأكدت رابطة الدوري الدوري الإنجليزي، أن المسابقة لن تعود إلا في حال تحسن الأوضاع الحالية في إنجلترا.





وباتت أندية الدوري الإنجليزي على أعتاب كارثة مالية كبرى، حيث ستضطر إلى دفع 762 مليون جنيه إسترليني لشبكات البت التلفزيوني، حال إلغاء المسابقة.





وطالب عدد من الأندية مثل آرسنال ومانشستر يونايتد وبيرنلي باستكمال المسابقة للحد من الخسائر المالية الفادحة.





وكان هناك اقتراح من أحد الأندية باستكمال مسابقة الدوري الإنجليزي في الصين، باعتبارها الدولة الوحيدة التي تغلبت على فيروس كورونا، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض.





ويحتاج فريق ليفربول إلى الفوز بثلاث مباريات من أصل 9 مباريات، لحسم لقب الدوري الإنجليزي رسميا، بعد حرمان 30 عاما.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

تواجه أندية الدوري الإنجليزي كارثة مالية، حال إلغاء الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذا تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".