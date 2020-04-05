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اقتصاد

للتحذير من مخاطر الوباء.. لوحات إرشادية في شوارع دمياط الجديدة

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:06 ص
اللوحات الارشادية
اللوحات الارشادية للوقاية من كورونا بدمياط الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، تركيب بعض اللوحات الإرشادية فى أكبر شوارع وميادين مدينة دمياط الجديدة، للتحذير من مخاطر فيروس "كوروناالمستجد"، مكتوب عليها طرق العناية والتدابير الوقائية والاحترازية من مخاطر الفيروس، وأساليب التعامل الطبية والشخصية للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها. 
 
وأكد رئيس الجهاز استمرار إدارة التنمية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة في حملات تطهير وتعقيم الشوارع وموقف سيارات المدينة والأسواق التجارية، والمؤسسات العامة بالمدينة حفاظا على صحة وسلامة سكان المدينة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19 التي اتخذتها الدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقرارات الصادرة عن  الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
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