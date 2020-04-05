الأوقاف توضح الحكم الشرعى لمن يخالف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا..فيديو

قال مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، الدكتور خالد غانم، إنه لابد على الإنسان ان يأخذ بالأسباب ويلتزم بالإجراءات الوقائية لتجنب المرض، لافتًا إلى ان أزمة فيروس كورونا هى بلاء تعم البلاد، موضحًا ان الأطباء فى منظمة الصحة العالمية يوصون بالنظافة الشخصية دائمًا، ولكن لو رجعنا للقرآن الكريم والسنة النبوية يجد أن الإسلام أوصى بضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الثياب.





وأضاف مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ان الرسول صلى الله عليه وسلم أكد أن الوضوء على الوضوء نور، فإن الطهور والنظافة من مبادئ الإسلام ولا يجب الاستهانة أبدًا بازمة فيروس كورونا ولكن يجب أن يأخذ بالأسباب والتطهر.





وتابع انه يجب على الإنسان التحفظ والحفظا على سلامة الىخرين فإذا بدى عليه أى اعراض للفيروس المستجد يجب أن يجنب الاختلاط بالآخرين، مؤكدًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".، مضيفاص أن المسلم لا بد ان يحرص على نفسه وعلى غيره من الاذى.





واوضح ان الشريعة والاديان كلها اوصت بضرورة حفظ النفس والحفاظ على الطهارة، مؤكدًا أن الإنسان لابد ألا ينظر تحت قديمه ولكن أن ينظر إلاى ما بعد فعله وان يعرف ان الاحتفالات والندوات والمؤتمرات والاجتماعات تسبب فى انتشار فيروس كورونا المستجد والعدوى مما يخالف الشرع والعرف والقانون.





وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بضرورة تجنب الاوبئة والامراض والحفاظ على النفس وعلى المجتمع، لذلك من يخالف التعليمات والاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد فقد ارتكب اثمًا كبيرًا.