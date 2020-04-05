باريس سان جيرمان يرحب بعودة نيمار لبرشلونة بشرط وحيد .. تعرف عليه





وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية ، أن نادي باريس سان جيرمان لا يمانع في التخلي عن لاعبه نيمار لصالح فريق برشلونة، وذلك من وجهة نظر فنية، مقابل التعاقد مع لاعب البارسا، الفرنسي أنطوان جريزمان.





وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة النادي الباريسي ترغب في الحصول على جريزمان بالإضافة لمبلغ مالي معقول، من أجل التخلي عن لاعبهم نيمار لصالح باريس سان جيرمان.





وأضافت الصحيفة، أن إدارة الفريق الفرنسي تريد من لاعبهم كيليان مبابي حث مواطنه جريزمان على الانتقال لباريس سان جيرمان الصيف القادم.





يذكر أن نيمار كان قد انتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان صيف عام 2017، مقابل 222 مليون يورو قادمًا من نادي برشلونة، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مرحب بفكرة رحيل لاعبه البرازيلي نيمار داسيلفا وعودته لناديه القديم برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.