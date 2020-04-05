ضاحي خلفان: عندي صديق غير مصدق بخطورة كورونا.. أحاول أقنعه ما يقتنع

نشر ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب "خلفان": "‏عندي صديق غير مصدق بخطورة كورونا.. أحاول أقنعه ما يقتنع..🤣🤣 ".





وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





‏‎احجز له تذكرة طيران على حسابي إلي ووهان بعدها يمر ايطاليا ثم اسبانيا وأخيرا أمريكا خليه يجرب.





‏‎بحاول أقنع شارع الملك فيصل فى الجيزة 😂.





‏‎لا ده يروح إيطاليا 😂.





تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الإمارات.









وبحسب "الإمارات اليوم"، كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 1505، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 17 حالة جديدة، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس 125 حالة، وسجلت الوزارة حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 10 حالات، فيما أكدت وزارة الاقتصاد قوة الاقتصاد الوطني ومرونته، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وحماية المستهلك.







