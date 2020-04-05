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محافظات

رياح وأتربة تضرب عددا من مناطق الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع الطوارئ

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

تعرضت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، لرياح محملة بالرمال، ضربت عددا من المناطق المتفرقة، وحجبت الرؤية على الطرق السريعة، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ. 

وقرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، بحسب بيان، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبا للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية. 

وأكد الزملوط، تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الري بالمتابعة المستمرة. 

كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.


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