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رشا مجدي تشيد بدور مصر الريادي في مساعدة دول العالم بأزمة كورونا ..فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:20 ص
مصر تجهز طائرتين
مصر تجهز طائرتين عسكريتين تحملان مستلزمات طبية لإيطاليا
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فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية رشا مجدي، إنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، السبت، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.


وتابعت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن ذلك جاء في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع الدولتين الصديقتين.


وأضافت أن هذه المستلزمات الطبية تساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية، وخاصة في ظل النقص الحاد في الادوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا.


وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصر تقدم تلك المساعدات انطلاقا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.


وأن مصر قد أرسلت طائرة محملة بمليون ونصف كمامة طبية إلى إيطاليا نهاية مارس الماضي وهذا محاولة لمساعدة البلد الأوروبي لاحتواء تفشي فيروس كورونا بعد أن أصبحت اكثر دولة في العالم تعاني من الفيروس وتجاوز عدد المصابين بها دولة الصين.


برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.


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