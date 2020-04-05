نيابة منيا القمح تأمر بتشريح جثة مواطن توفي في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

قررت نيابة منياالقمح برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة ، اليوم، إنتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مواطن توفي في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية تلبانة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح برئاسة المقدم محمد فؤاد رئيس المباحث، مساء اليوم، من ضبط شخصين في واقعة مقتل مواطن بقرية تلبانة إثر مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات الجيرة، وتمت إحالتهما إلي نيابة منيا القمح وجار تحرير محضر بالواقعة.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بقرية تلبانة بمركز منيا القمح، ومصرع أحد طرفيها.

وعلي الفور انتقل رجال مباحث المركز برئاسة المقدم محمد فؤاد وتبين وفاة أحد الأهالى، وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة والخلاف حول قيام أحدهم بوضع دراجته البخارية أمام منزل الثانى، وتبين من التحريات عدم وجود إصابات ظاهرية فى جثة المتوفى ويرجح أن تكون الوفاة نتيجة أزمة قلبية.

وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وانتظارًا لقرارها بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وجار تحرير محضر بالواقعة.