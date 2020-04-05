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محافظات

زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

شهدت إجراءات صرف معاشات التأمينات الاجتماعية بمحافظة البحيرة للمرحلة الثانية، زحامًا شديدًا من أصحاب المعاشات المستحقين لمبلغ ألف إلى ألفين جنيه، والتى بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل فى ١٩١ مقرا إضافيا بخلاف مكاتب البريد والبنوك.


وأكد أحمد السيد حسن، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية والمعاشات بمحافظة البحيرة، في تصريحات لـ"صدى البلد" إنهاء المرحلة الأولى لصرف المعاشات أمس السبت والتى بدأت يوم الأربعاء ولمدة ٣ أيام مشيرا إلى أن إجمالى صرف المعاشات لتلك المرحلة  كان لـ ٢٤ ألفا و٥٢٦ حالة على مدار الثلاث أيام باإمالى مبلغ ٢٠  مليونا و٧٣٤ ألفا و١٧٣ جنيها.


وأوضح أن أول يوم تم صرف المعاشات لـ ١١ ألفا و٤٤٤ حالة بإجمالى مبلغ ٩ ملايين و٦٢٢ ألفا و٨٢٤ جنيها، واليوم الثانى تم الصرف لـ ١٠ آلاف و٧٧٧ حالة بإجمالى مبلغ ٩ ملايين و٨٤٦ ألفا و٦٢٤ جنيها واليوم الثالث والأخير تم الصرف لــ٢٣٠٠ حالة بإجمالى مبلغ مليونى و٢٩٧ ألفا و٣٥ جنيها.


وفي نفس السياق أكد أحمد الصاوى مدير مكتب التأمينات الاجتماعية والمعاشات للقطاع الخاص بإيتاى البارود والمشرف على إجراءات صرف المعاشات بمقر مدرسة الدكتور لطفى الأسطى الثانوية بنات بأن عمليات صرف المعاش للمرحلة الثانية شهدت توافدا كبيرا من كبار السن منذ اللحظات الأولى لفتح المقر، حيث فوجئ بتواجدهم أمام مقر الصرف قبل المواعيد الرسمية.


فيما أضاف أحمد حيدر مدير مكتب التأمينات الاجتماعية للقطاع الحكومى بإيتاى البارود أنه فوجئ بزحام شديد جدا من كبار السن لصرف معاشات المرحلة الثانية، مشيرا إلى تواجدهم أمام مقرات الصرف منذ اللحظات الأولى لفك الحظر.


لافتا إلى الاستعانة بنواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود فى تنظيم عمليات صرف المعاشات للقضاء على الزحام. 


وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية قد أنهت أعمالها اليوم السبت فى إجراءات صرف معاشات المرحلة الأولى للمستحقين الأقل من ألف جنيه، والتى بدأت منذ يوم الأربعاء الماضى بجميع محافظات مصر لمدة ٣ أيام بسهولة ويسر وانتظام باتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة كبار السن. 

زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
زحام شديد في أول يوم لصرف معاشات المرحلة الثانية بالبحيرة.. فيديو وصور
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