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رياضة

وفاة فونكيه سي لاعب المنتخب المالي بسبب مرض خطير

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي دجوليبا المالي، اليوم الأحد، وفاة لاعبه فونكيه سي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عن عمر ناهز الـ 33 عامًا.

ونشر النادي بيانًا قام فيه بتعزية اللاعب، مؤكدًا خبر وفاته بسبب إصابته بمرض خطير على حد وصفهم دون الإعلان عن اسمه، وذلك بعد أيام قليلة من عودته لمالي.

وسبق لفونكيه سي اللعب لصفوف نادي عجمان الإماراتي، والذي قاده لتحقيق كأس اتصالات الإمارات موسم 2012-2013 على حساب نادي الجزيرة.

ولعب فونكيه سي أيضًا في دوريات السودان وإندونسيا وإيران، كما خاض 31 مباراة بقميص المنتخب المالي.

يذكر أن السنغالي باب ضيوف، رئيس نادي مارسيليا السابق، وافته المنية الأسبوع الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا.
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