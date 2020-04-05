طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم توافر جهاز مسح ذري لمعهد الأورام بأسوان

وجه النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن كوم أمبو بأسوان طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التعليم العالى،والدكتورة وزيرة الصحة،بشأن عدم وجود جهاز مسح ذرى لمعهد الاورام بأسوان ، الأمر الذى أدى إلى ذهاب المرضى إلى المحافظات الأخرى في معاناة شديدة ويتحملون مشقة السفر والمصاريف الزائدة.





وقال النائب أحمد سعد درويش إن الدولة تسعى لتخفيف الآلام عن المرضى وتوفير العلاج اللازم لهم وليس تحميلهم أعباء ومعاناة وهو ما يتطلب سرعة التحرك وتدبير جهاز مسح ذرى للمعهد.



