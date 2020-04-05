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برلمان

طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم توافر جهاز مسح ذري لمعهد الأورام بأسوان

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:37 م
النائب أحمد سعد درويش
النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب
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ماجدة بدوى
وجه النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن كوم أمبو بأسوان طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التعليم العالى،والدكتورة وزيرة الصحة،بشأن عدم وجود جهاز مسح ذرى لمعهد الاورام بأسوان ، الأمر الذى أدى إلى ذهاب المرضى إلى المحافظات الأخرى في معاناة شديدة ويتحملون مشقة السفر والمصاريف الزائدة.

وقال النائب أحمد سعد درويش إن الدولة تسعى لتخفيف الآلام عن المرضى وتوفير العلاج اللازم لهم وليس تحميلهم أعباء ومعاناة وهو ما يتطلب سرعة التحرك وتدبير جهاز مسح ذرى للمعهد. 

وطالب نائب كوم أمبو الحكومة بسرعة توفير جهاز مسح ذرى لمعهد الأورام بأسوان لتخفيف العبء عن كاهل المرضى.
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