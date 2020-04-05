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محافظات

تموين أسوان تشن حملات لضبط أسعار اللحوم ومواجهة جشع الجزارين

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:00 م
حملات ضبط الاسعار
حملات ضبط الاسعار في اسوان
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شاذلى عبد الفتاح

واصلت الأجهزة التموينية بأسوان حملاتها المستمرة على الأسواق المختلفة ومحال الجزارة لضبط الأسعار وتحقيق الرقابة التموينية المشددة .

 

وأوضح المحاسب حسام العربي، وكيل وزارة التموين بأسوان، في بيان، الأحد، أن أسعار اللحوم فى الأسواق حاليًا تتراوح ما بين 100 و110 جنيهًا للكيلو بعد ضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار ومحاولة رفع الأسعار واستغلال الظروف الصعبة، وأن هناك ورقابة تموينية صارمة بناءًا على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعدم التلاعب فى الأسعار حيث أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه فى التلاعب بالأسعار .

 

وأشار حسام العربى إلى أنه تم شن حملة على الأسواق ومحال الجزارة لبيع اللحوم ، وتم مراجعة الأسعار وضبطها بحيث لا يتعدى كيلو اللحمة البلدى 110 جنيهًا وذلك بعد قيام عدد من التجار برفع سعره إلى 120 و130 جنيهًا خلال الفترة الماضية إستغلالًا لأزمة فيروس كورونا المستجد وزيادة الطلب على الشراء.

 

كما أكد العربى بأن مديرية التموين بأسوان تعقد إجتماع يومى لمناقشة المتطلبات وتلبية الإحتياجات تحت إشراف محافظ أسوان للإطمئنان على توافر الأرصدة التموينية ومتابعة ذلك مع الشركات الموردة على مستوى أسوان ، كما يتم مراقبة أسواق وشادر الخضروات والفاكهة بصفة يومية.

 

ونوه بأن المديرية تبذل قصارى جهدها لتوصيل السلع الأساسية والمواد الغذائية للجمهور بعيدًا عن مشاهد الزحام ، وتطبيقًا لإجراءات الحكومة فى الوقاية والإحتراز من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

 

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