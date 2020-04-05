زراعة الفيوم تواصل أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ضد كورونا

قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعه بالفيوم، إنه تتواصل أعمال تطهير وتعقيم جميع الإدارات الزراعية والمنشآت الحكومية والخدمية و الأهلية وذلك تفعيلا الإجراءات الاحترازية التى تنفذها المديرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





وأوضح بيان، الأحد، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID 19 وذلك ضمن خطة تطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وبناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وايضا ضمن مبادرة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إيد واحده ضد كورونا المستجد بضرورة تعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية والاهلية بالفيوم حرصا على سلامة المواطنين والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة.









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ونجحت المبادرة في تطهير وتعقيم ١٦٢ منشأة ومواقع مختلفة بمراكز المحافظة فضلا على توعية المواطنين ، وتطهير وتعقيم ٣٧ منشاة بمركز الفيوم بإستخدام ٥٢ موتور خاصة بالإدارة الزراعية ، و٢٧ منشاة بمركز طامية باستخدام ٤٤ موتور خاص بالإدارة و٣٩ منشاة بمركز ابشواى باستخدام ٥٦ موتور خاص بالادارة، و٢١ منشاة بمركز اطسا باستخدام ٣٨ موتور خاص بالاداره ، و٢٠ منشأة بمركز سنورس باستخدام ٣٣ موتور خاص بالاداره ، و١٨ منشأة بمركز يوسف الصديق باستخدام ٢٢ موتور خاص بالادارة.





وأعلنت المديرية وقسم المكافحة عن استعدادها الكامل لرش ووقاية اى مصالح حكومية وغيرها بالآلات الخاصة بقسم المكافحة بالإدارة باعارة الماتورات حسب خطة الوزارة المرسلة.