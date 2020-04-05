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محافظات

حقيقة توقف عمل ماكينات صرف البنك الأهلي في الأقصر

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:59 م
ماكينات الصراف الآلي
ماكينات الصراف الآلي
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شمس يونس
نفت محافظة الأقصر ما تردّد من شائعات حول غلق وتوقف عمل ماكينات الصرافة الآلية "ATM" الخاصة بالبنك الأهلي المنتشرة في مختلف أنحاء محافظة الأقصر.
 
وأكدت المحافظة في بيان، اليوم الأحد، أن ما حدث هو إغلاق ماكينات الصرف الآلي المتواجدة داخل فرع البنك بالأقصر فقط بشارع كورنيش النيل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، والتي تضمنت إغلاق فرع البنك الأهلي بالأقصر فقط وموقعه شارع كورنيش النيل بمدينة الأقصر. 

كما أكدت المحافظة أن جميع البنوك وماكينات الصرف داخل المحافظة تعمل بكامل طاقتها.
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