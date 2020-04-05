وفاة ممرض بريطاني شاب بعد مخالطته مرضى كورونا .. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الممرض شعر ببعض الإرهاق و طلب المغادرة إلا أنه لم يتمكن بسبب رفض المستشفى ـ، و لكن سرعان ما تحول وجهه إلى اللون الأزرق و فقد الوعي .





حسب ما قالت والدته أنها لم تطمئن عند سماع صوت ابنها في المرة الأولى فقد شعرت بالخوف بعد أن قال الشاب إنها تشعر بألم في رأسها و مفاصل جسدها و ظنت انها كورونا .





لم يخطئ حدس الأم و تعرض الشاب لحالة من ضيق التنفس و لم يتمكن الأطباء في المستشفى من إنقاذه و مات بعد ساعتين من شعوره بتلك الأعراض .

توفى ممرض شاب بالغ من العمر 23 عاما ، يدعى جون بعد مخالطته لمرضى فيروس كورونا في المستشفى أثناء عمله ، فقد انتهى من و وقت العمل و ذهب لزملائه ليساعدهم و لكن شعر ببعض الإرهاق و طلب العودة لمنزله لكن لم تسمح إدارة المستشفى بمغادرته بسبب نقص التمريض.