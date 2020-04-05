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منوعات

وفاة ممرض بريطاني شاب بعد مخالطته مرضى كورونا .. صور

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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مريم صليب
توفى ممرض شاب بالغ من العمر 23 عاما ، يدعى جون  بعد مخالطته لمرضى فيروس كورونا في المستشفى أثناء عمله ، فقد انتهى من و وقت العمل و ذهب لزملائه ليساعدهم و لكن شعر ببعض الإرهاق و طلب العودة لمنزله لكن لم تسمح إدارة المستشفى بمغادرته بسبب نقص التمريض. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الممرض شعر ببعض الإرهاق و طلب المغادرة إلا أنه لم يتمكن بسبب رفض المستشفى ـ، و لكن سرعان ما تحول  وجهه إلى اللون الأزرق  و فقد الوعي . 

حسب ما قالت والدته أنها لم تطمئن عند سماع صوت ابنها في المرة الأولى فقد شعرت بالخوف بعد أن قال الشاب إنها تشعر بألم في رأسها و مفاصل جسدها و ظنت انها كورونا . 

لم يخطئ حدس الأم و تعرض الشاب  لحالة من ضيق التنفس و لم يتمكن الأطباء في المستشفى من إنقاذه  و مات بعد ساعتين من شعوره بتلك الأعراض . 
وفاة ممرض بريطاني شاب بعد مخالطته مرضى كورونا .. صور
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