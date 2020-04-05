شعراوى: توقيع اتفاق بين محافظة الدقهلية والعربية للتصنيع لتطوير موقع تدوير المخلفات بسندوب.. صور

شهد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مراسم توقيع عقد اتفاق بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع، لاستكمال تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية ونقل والتخلص الآمن من المخلفات بمقلب سندوب بالمدفن الصحى بالمحافظة، حيث قام بالتوقيع عن المحافظة الدكتور أيمن مختار، وعن الهيئة العربية للتصنيع اللواء محمد مرسي، مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة والهيئة.



يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بجميع المحافظات.



من جانبه، قال اللواء محمود شعراوى إن الحكومة تسعى فى ظل متابعة من رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.





وأضاف وزير التنمية المحلية، أن القيمة الإجمالية للعقد الذى تم توقيعه تبلغ حوالى 238 مليون جنيه، حيث ستتم عملية التنفيذ خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أنه كان قد كلف الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بوضع خطة مستدامة لتطوير المنظومة داخل المحافظة وسرعة زيارة جميع مواقع المعالجة والتخلص النهائى بمناطق سندوب وقلابشو والسنبلاوين وأجا والمنزلة لإعداد الخطة.





وأوضح اللواء شعراوى أن الوحدة التنفيذية قامت بمعاينة جميع المواقع بالمحافظة ووضع التصور الشامل لحل المشكلة، خاصة بعد انسحاب الشركة القائمة على عمليات المعالجة والتدوير للمخلفات بمركز ومدينة المنصورة وجميع أحيائها ومراكزها، مما لزم التدخل العاجل من الوزارة لإيجاد حل لتلك المشكلة، وعدم تفاقم تراكمات المخلفات والتأثير على صحة وسلامة المواطنين.





وأكد أنه سيتم التخلص من مقلب سندوب لوجود تراكمات تاريخية كبيرة به على مدار أكثر من 20 عامًا، مما تسبب فى معاناة المواطنين بسبب الاشتعال المستمر فى القمامة، كما سيتم تطوير مصنع سندوب وزيادة المساحة المخصصة له بإضافة خط ثانٍ لتدوير جميع المخلفات المتولدة والتى تقدر بنحو 1200 طن يوميًا للمعاجلة والتخلص الآمن بما سيعود بالنفع على الصحة العامة والبيئية لسكان تلك المنطقة.





من جانبه، أعرب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن خالص شكره وتقدير للوزير محمود شعراوى على الجهود التى يقوم بها خلال الفترة الجارية لمساعدة المحافظة فى حل مشكلة القمامة وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة لتحقيق رضا المواطنين بالمحافظة عن تلك الخدمة الهامة وإعادة الوجه الحضارى لشوارع المحافظة.





وقال إنه سيتم استخراج جميع التصاريح والتراخيص اللازمة وتخصيص الموقع وتسليمه إلى الهيئة العربية للتصنيع، لسرعة تنفيذ العقد المتفق عليه.





وأكد محافظ الدقهلية أن هذا التوقيع يأتى أيضًا فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصرى وتوفير بيئة مناسبة، حيث تم من خلال التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة التوصل إلى هذا الاتفاق الهام لحل مشكلة النظافة فى المحافظة.