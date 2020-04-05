شوشة: مشروعات التنمية لم تتوقف في شمال سيناء لحظة واحدة رغم كل الظروف



واكد المحافظ في بيان، الأحد، أهمية إعادة الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من المشروعات المنفذة والتنسيق بين جميع الجهات قبل عمليات الرصف.. واعلن انه تم البدء في رصف طرق في حي المساعيد بطول 32 كيلو متر بتكلفة 20 مليون جنيه، الي جانب عمليات الرصف التي تجري في الميادين التي يجري تطويرها ورصف شارع 23 يوليو من ميدان النصر وحتي ميدان الرفاعي.



وأضاف المحافظ، أنه سيتم الانتهاء قريبا من المرحلة الأولي من تطوير وتنمية مدينة العريش بتكلفة 150 مليون جنيه ، وتشمل تطوير 5 ميادين وهي الرفاعي والنصر والقاهرة والساعة والميناء ، بحيث يجري تطوير الميادين تطويرا كاملا من أعمال الإنارة والتشجير البردورات والأرصفة وغرف تصريف مياه الأمطار ووسائل الحماية المدنية والحريق ، بجانب عمليات الرصف الكاملة بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه.



وأشار المحافظ إلي أن المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع يتم خلالها تطوير المدخل العربي لمدينة العريش وربطه بالطريق الدائري وشارع الفاتح ، وتطوير شارع الفاتح بطول 9 كيلو متر واستكمال الكورنيش الساحلي من الحديقة الدولية حتي منطقة أبو صقل بطول 8 كيلو متر بتكلفة .

وقال المحافظ أنه يجري تنفيذ مشروع تطوير 105 عمارة سكنية في حي المساعيد بالعريش ، حيث يجري حاليا العمل في عدد 19 عمارة سكنية بمراحل التنفيذ المختلفة بتكلفة تصل إلي 180 مليون جنيه.



وأعلن المحافظ عن تطوير حديقة العريش في حي المساعيد بمدينة العريش، حيث تعد الحديقة هي المتنفس لأهالي حي المساعيد بشكل خاص وأهالي مدينة العريش بشكل عام..وذلك ضمن مخطط لتطوير 4 حدائق أخري في مدينة العريش وهي الساحة الرياضية في حي الزهور والحديقة العامة في حي الضاحية وحديقة الريسة وحديقة الرائد العربي، بحيث تصبح متنفسات للأسرة السيناوية .

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