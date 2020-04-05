حكايات المحترفين.. قصة خطأ إداري حرم أحمد فتحي من الانتقال إلى أرسنال





حكاية اليوم تدور حول جوكر الكرة المصرية أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي الحالي، وسبب فشل انتقاله إلى أرسنال في بداية مسيرته.





أحمد فتحي يروي قصة خطأ إداري ساذج تسبب في فشل انتقاله إلى أرسنال: "قضيت فترة اختبار مع فريق أرسنال في عام 2004، واقتنع آرسين فينجر، المدير الفني لـ أرسنال وقتها، بقدراتي، وطالب بالتوقيع معي، وعندما عدت إلى القاهرة، وكل شيء يسير بشكل جيد نحو توقيع العقود، ويتبقى فقط إطلاع أرسنال على نسبة مشاركاتي مع منتخب مصر لإنهاء كل شيء".





وتابع الجوكر: "للأسف اتحاد الكرة وضع مباراة ودية لمنتخب مصر أمام أحد فرق الدوري، في الكشف الخاص بمشاركاتي الدولية، الذي تم إرساله إلى نادي أرسنال للاطلاع عليه، وأخبرني نادي أرسنال بتوقف المفاوضات فور إطلاعهم على كشف مشاركاتي الدولية، وحرمني هذا الخطا الإداري من أن أكون أول لاعب مصري يلعب في الدوري الإنجليزي بعمر الـ 18 عاما".





وسبق لـ أحمد فتحي أن خاض تجربتين احترافيتين في أوروبا، الأولى كانت في موسم 2006/2007، مع شيفيلد يونايتد، وشارك في 3 مباريات فقط ولم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف، والثانية كانت مع هال سيتي موسم 2013.

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