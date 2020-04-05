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أخبار البلد

مايا مرسي: طبيبات وممرضات مصر يخضن حرباً ضروساً ضد وباء كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:33 م
الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى

تقدّم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بجميع محافظات الجمهورية وأمانته العامة، بأسمى معانى الشكر والتقدير والاحترام إلى الكادر الطبى المصرى، وبالأخص طبيبات وممرضات مصر العظيمات لدورهن الجليل خلال هذه الفترة الحرجة التى تمر بها مصر والعالم أجمع فى ظل اجتياح فيروس كورونا المستجد covid 19.


وثمنت الدكتورة مايا مرسى الدور العظيم والتضحيات الغالية التى تقدمها طبيبات وممرضات مصر، مؤكدة أنهن يخضن الآن حربًا ضروسا ضد وباء جائح، و يتصدرن له بكل قوة وشجاعة، وفى الوقت الذى يلتزم جميع أفراد المجتمع منازلهم، تحارب الطبيبات والممرضات الوباء، تواصلن الليل بالنهار، مضحيات براحتهن وصحتهن وأمنهن، ورافعات لواء أن صحة الوطن اغلى من صحتهن ، فضلًا عن الأعباء النفسية الثقيلة التى يتحملنها من خوف وقلق على أطفالهن وذويهن من أن يكن سببًا فى إنتقال العدوى إليهم ، مؤكدة أن التاريخ سوف يكتب هذه البطولات بحروف من نور، ولن ينسى الوطن هذا الدور العظيم والمشرف لهن، فكما كانت المرأة المصرية خط الدفاع الثالثعن الوطن فى ثورة ٣٠ يونيو فالطبيبات والممرضات الان هن خط الدفاع الثالث عن الوطن فى مواجهة هذا الوباء الجائح .


وعبرت رئيسة المجلس عن خالص دعواتها أن يعينهن الله على مواصلة كفاحهن ضد هذا الوباء الشرس وأن يشملهن بحفظه ورعايته .. فكل التحية والتقدير لطبيبات وممرضات مصر.. عظيمات مصر.


كما أشادت الدكتورة مايا مرسى بدور الإعلام الهام خلال الفترة الحالية في إبراز الدور العظيم الذى تقوم به الطبيبات والممرضات فىالتصدى لهذا الوباء، ورفع الروح المعنوية لهن ولذويهن، مؤكدة أن هذا هو الدور المهنى والمنشود دائماً من الإعلام.. حفظ الله مصر.

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