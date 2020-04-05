لازريت.. أول حجر صحي في مدينة الإسكندرية.. تعرف على تاريخه

مع الانتشار الكبير لفيروس كورونا وحالة الرعب والهلع التي أصابت الكثيرين، باتت كلمة حجر صحي تتردد كثيرا بين آذان المصريين، فما هي قصة أول حجر صحي شهدتها الإسكندرية في تاريخها وأقيم بمنطقة الأزاريطة.





تقع منطقة الأزاريطة في قلب الإسكندرية التاريخي، حيث تتوسط منطقتي محطة الرمل والشاطبي، وتضم العشرات من المنازل والمباني التاريخية التي بنيت على إيدي المهندسين الأجانب.







ويقول إسلام عاصم، الباحث في التاريخ السكندري، إنه وفي العام 1838م، ومع انتشار مرض الكوليرا بالمدينة الساحلية، تحديدا وقت حكم محمد علي، قرر أن ينشئ حجرًا صحيًا، لاستقبال المرضى واختار لها موقعا هو نفسه الموجود في مكان المستشفي الميري الحالي بنفس المنطقة المسماة الأزاريطة.

