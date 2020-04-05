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محافظات

لازريت.. أول حجر صحي في مدينة الإسكندرية.. تعرف على تاريخه

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:21 م
لازريت أول حجر صحي
لازريت أول حجر صحي في مدينة الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
مع الانتشار الكبير لفيروس كورونا وحالة الرعب والهلع التي أصابت الكثيرين، باتت كلمة حجر صحي تتردد كثيرا بين آذان المصريين، فما هي قصة أول حجر صحي شهدتها الإسكندرية في تاريخها وأقيم بمنطقة الأزاريطة. 

تقع منطقة الأزاريطة في قلب الإسكندرية التاريخي، حيث تتوسط منطقتي محطة الرمل والشاطبي، وتضم العشرات من المنازل والمباني التاريخية التي بنيت على إيدي المهندسين الأجانب. 

ويقول إسلام عاصم، الباحث في التاريخ السكندري، إنه وفي العام 1838م، ومع انتشار مرض الكوليرا بالمدينة الساحلية، تحديدا وقت حكم محمد علي، قرر أن ينشئ حجرًا صحيًا، لاستقبال المرضى واختار لها موقعا هو نفسه الموجود في مكان المستشفي الميري الحالي بنفس المنطقة المسماة الأزاريطة. 

أما عن سبب اختيار منطقة الأزاريطة، أوضح أن الاختيار جاء لكنها كانت تمتاز بقربها الشديد من الميناء الشرفية، حيث تأتي السفن من الخارج، وكان يطلق على هذا الحجر الصحي اسم "لازريت" وتم تحريف الكلمة إلى أن وصلت للأزرايطة.

وأضاف: "وفي العام 1936 اجتمع القناصل والسفراء، وكل دولة عيّنت لجنة صحة عامة  وتعاونوا مع المجلس الصحي العام المصري، ورغم كل تلك الإجراءات المشددة تمكن الوباء من التسلل داخل المدينة".

أما عن سبب التسمية، أوضح أنها مشتقة من اسم "لازاريت"، نسبة إلى أول محجر صحي تم بناؤه في فرنسا في جزيرة «سانت ماري دو نازاريه"، حيث كان يفد إليها القادمون من الشرق؛ فأقاموا هذا المحجر.

وأشار إلى أن الحي قديما يُعرف بسكانه من الجاليات المختلفة، وبالأخص اليونانيين الذين كانوا يمثلون الغالبية العظمى من قاطنيه، كما يضم الحي ما يعرف بالمربع اليوناني والذي يضم المدرسة اليونانية، والملجأ اليوناني "مانا"، المتواجد حتى الآن.
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