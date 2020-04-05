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محافظات

محافظ بورسعيد: تكثيف حملات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:03 م
تعقيم شوارع بورسعيد
تعقيم شوارع بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أنه خلال الأسبوع الحالى سيتم مضاعفة أعمال التطهير والتعقيم بجميع أحياء المحافظة وخاصة الأحياء السكنية الأكبر كثافة، لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد خلال هذه المرحلة، مؤكدا أنه لابد من مضاعفة الجهود وتكاتف المواطنين مع الأجهزة التتفيذية للعبور من هذه المرحلة بسلام وأمان، لافتا أن الالتزام من قبل المواطنين يساهم بشكل كبير فى تخطى هذه المرحلة .

وأضاف اللواء عادل الغضبان ، أن المحافظة تقوم بتنفيذ خطة شاملة منذ بدء ظهور الفيروس المستجد ، بداية من تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمحافظة واستمرار عمل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة أخر المستجدات حول الفيروس المستجد بالإضافة إلى تلقى شكاوى المواطنين ووصع خطة لتطهير جميع الاحياء والمنشات والمؤسسات والحدائق والاسواق .

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم توفير الدعم للأحياء لتكثيف أعمال النظافة والتطهير  والعمل المتواصل ليلا ونهارا للحد من انتشار الفيروس المستجد ، وجدد محافظ بورسعيد مناشدته للمواطنين بضرورة الوعى والالتزام بالارشادات والتعليمات التى اقرتها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى تهدف لإضعاف عزيمة المواطنين وزعزعة أمان واستقرار الوطن .
محافظ بورسعيد: تكثيف حملات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا
محافظ بورسعيد: تكثيف حملات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا
محافظ بورسعيد: تكثيف حملات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا
محافظ بورسعيد: تكثيف حملات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا
محافظ بورسعيد: تكثيف حملات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا
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