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أخبار العالم

أنور قرقاش: بعض الدول تدير الأزمة بمنطق قانون الغاب

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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منار نور
هاجم أنور قرقاش وزير الخارجيه الإماراتي دولة تركيا بعد استلائها علي شحنة طبية متجهة إلى إسبانيا . 

وغرد قرقاش من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :  "بعض الدول، للأسف، تدير الأزمة بمنطق قانون الغاب وتستولي على شحنات الدعم الطبي ناظرة إلى مصلحتها الضيقة. 

وتابع :  "أما الإمارات فهي ضمن الدول التي تقارب الأزمة بمنطق التضامن الإنساني، والمشترك الذي يحمينا ويحصّننا. تدعم وتساند دون تمييز أو تفرقة." 

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الجمعة، أن السلطات التركية استولت على طائرة محملة بأجهزة تنفس كانت في طريقها من الصين إلى إسبانيا.
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