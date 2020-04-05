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تعليم

30 ألف طالب وطالبة يؤدون الإختبار الإلكتروني التجريبي بـ البحيرة

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:07 م
اللواء هشام امنه
اللواء هشام امنه محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
وجه اللواء هشام امنه محافظ البحيرة بانعقاد غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية مع الإعلان عن ارقام تليفونات الغرف ومسئولى التطوير والمعنيين للتدخل الفورى وحل اى مشكلة قد تطرأ ومساعدة  وتوجيه الطلاب الذين يقومون بأداء الاختبار التجريبى بالمنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الاتصال الخاصة به.
   


أوضح الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم ان عدد طلاب الصف الاول الثانوى يبلغ 30475 طالب وطالبة  مقرر أن يؤدون  الإختبار الإلكتروني التجريبي بداية من الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم.

 وأشار إلى ان الطلاب يؤدون الامتحان التجريبي في اليوم الأول بمادة اللغة العربية، والذى بدأ من الساعة الثانية عشر ظهرًا لطلاب محافظة البحيرة كما أعلنت الوزارة ويستمر لمدة ثلاث ساعات،  وذلك بهدف تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت.

واضاف وكيل تعليم البحيرة إلى أنه من المقرر أن يؤدى 30475 طالب وطالبة الإختبار التجريبي بمحافظة البحيرة في الصف الأول الثانوي العام بينهم 25678 انتظام و 4797 خدمات.

واشار إلى أن  طلاب الصف الأول الثانوي العام منازل وعددهم 757 لن يؤدوا الإختبار التجريبي حيث سيقومون بأداء امتحان اخر العام ورقيا، لافتا إلى  أن الامتحان تجريبى للتأكد من انتظام عمل جميع الوحدات ودخول الطلاب على المنصة الاليكترونية ومواجهة اى مشاكل قد تحدث لتلافيها.  

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