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اقتصاد

السعودية تعلن أسعار مايو بعد اجتماع مع "أوبك+" الخميس القادم

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:08 م
بترول
بترول
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وكالات
قال مصدر سعودي رفيع، اليوم الأحد، إن المملكة ستعلن أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو 2020 في 10 أبريل؛ بعد اجتماع أوبك+ وبغرض التواصل مع منتجي النفط.

وأضاف المصدر، وفقًا لرويترز، أن السعودية ستستضيف مؤتمرًا بالفيديو لـ"أوبك+" يوم الخميس القادم الموافق 9 أبريل الجاري، بدلًا من الاثنين 6 أبريل.

وأكد المصدر، أن المملكة تريد تجنب ما حدث خلال شهر مارس عندما انهارت محادثات النفط بسبب عدم تعاون روسيا.

وتابع: "إنه إجراء غير مسبوق لم تأخذه أرامكو من قبل، أسعار البيع الرسمية لشهر مايو ستعتمد على ما سيسفر عنه اجتماع أوبك+، نبذل ما بوسعنا لإنجاحه، بما في ذلك أخذ هذه الخطوة غير العادية لتأجيل أسعار البيع الرسمية".

وتصدر أرامكو عادة أسعار البيع الرسمية بحلول الـ5 من كل شهر، التي يتحدد على أساسها أسعار الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية، وتؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميًا من النفط المتجه إلى آسيا، بحسب الوكالة.

ودعت المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى؛ لمناقشة توازن السوق.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن بلاده مستعدة لإجراء تخفيضات عميقة في إنتاج النفط مع الولايات المتحدة وأوبك.

ومن جانبه، نفى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي، الجمعة الماضية، الذي جاء فيه رفض المملكة تمديد اتفاق "أوبك+" وانسحابها منه، إلى جانب خطواتها الأخرى التي أثرت سلبًا على السوق البترولية.


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