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اقتصاد

الإمارات دبي - مصر يتوسع في تقديم خدمات الإنترنت والهاتف لعملائه

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:22 م
بنك الامارات دبى
بنك الامارات دبى الوطنى
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محمد يحيي

قرر بنك الإمارات دبي الوطني- مصر البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة، التوسع في الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه بهدف توفير الراحة لهم، وحرصا من البنك على سلامتهم.


قال محمد برو الرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبي الوطني –مصر إنه في ضوء التطورات الأخيرة بخصوص فيروس كورونا المستجد(COVID-19) ، وحرصا من البنك على راحة وسلامة عملائه فقد قرر إتمام جميع معاملاتهم من أى مكان، وفى أى وقت خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية.


وأضاف برو أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار إستراتيجية البنك لمواكبة جميع التطورات التي تحدث على مستوى العالم من التوسع في استخدام التكنولوجيا لتوفير جميع سبل الراحة للعملاء."


وقام البنك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من تطهير وتعقيم لماكينات الصراف الآلى، مع تفعيل الاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملاء البنك من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء 16664.

وسوف تتاح لعملاء البنك عدد من الخدمات من خلال الهاتف المحمول وهي خدمات المدفوعات الفورية، ومدفوعات البطاقات الائتمانية، والاستعلام عن الحساب، والقروض، والبطاقات الائتمانية، وفتح حساب فرعي، والخدمات التي تتعلق بالبطاقات الائتمانية (التفعيل، والإيقاف، وتغيير الرقم السري، كما سيتاح للعملاء عبر الهاتف المحمول إجراء التحويلات داخل نفس البنك، والتحويل بين الحسابات، وإصدار دفتر الشيكات، والتحويلات الخارجية، وحجز مسبق للفرع.(


ويمكن لعملاء البنك القيام بعدد من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت منها مدفوعات فوري، وكذلك مدفوعات البطاقة الائتمانية، والاستعلام عن القروض، والاستعلام عن البطاقة الائتمانية، وفتح حساب فرعي، فضلًا عن القيام بخدمات التسوية المبكرة، والتسوية الجزئية، وطلب خطاب إخلاء الطرف.

كما سيتاح للعملاء القيام بخدمات السحب والإيداع، وتحديث رقم الهاتف من خلال ماكينات الصراف اللآلي، والاستعلام عن البطاقات الائتمانية، والتحويل بين الحسابات.


ويمكن لعملاء البنك الآن القيام بتحميل تطبيق SmartBusiness للشركات، والاستفادة بمصاريف اشتراك وتحويل مجانية بالجنيه المصري لمدة 6 أشهر، والقيام بإجراء العديد من المعاملات المصرفية.

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