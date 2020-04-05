رئيس الوزراء: تطهير 77 ألف مبنى وغلق 5 آلاف محل.. الاستجابة لأكثر من 400 استغاثة.. إلغاء 2116 من الأسواق الشعبية وغلق 2374 ناديا وقاعة أفراح خلال مارس

- الدكتور مصطفى مدبولى:
- غلق نحو 5 آلاف محل تُجاري مخالف لمواعيد الفتح والغلق
- مُصادرة "الشيشة" في نحو 7 آلاف مقهى وكافتيري
- غلق نحو 7 آلاف مركز تعليمي
- أكثر المحافظات التي شهدت تكثيفًا لعمليات التطهير والتعقيم للمباني المنوفية، والدقهلية، والشرقية، وقنا، والمنيا، والوادي الجديد
- الدقهلية كأعلى المحافظات من حيث غلق المحال التجارية المخالفة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة والعمل على الحد من انتشار الفيروس.
وذكر التقرير الذي تناول الإجراءات المُتخذة حتى نهاية مارس 2020، أن المُحافظات على مستوى الجمهورية، شهدت تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى، تضم المصالح الحكومية، ودور العبادة والمدارس والشوارع العامة، وأماكن التجمعات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف التقرير أنه في إطار التطبيق الصارم لإجراءات حظر التجوال، ومواصلة جهود المُتابعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد شهدت الفترة المشار إليها، غلق نحو 5 آلاف محل تُجاري مخالف لمواعيد الفتح والغلق، ومُصادرة "الشيشة" في نحو 7 آلاف مقهى وكافتيريا، قبل غلقها بالكامل، إلى جانب غلق نحو 7 آلاف مركز تعليمي، وإلغاء 2116 من الأسواق الشعبية، وغلق 2374 ناديا وقاعة أفراح.
وكشف أن أكثر المحافظات التي شهدت تكثيفًا لعمليات التطهير والتعقيم للمباني هي المنوفية، والدقهلية، والشرقية، وقنا، والمنيا، والوادي الجديد، وجاءت الدقهلية كأعلى المحافظات من حيث غلق المحال التجارية المخالفة، بينما احتلت الغربية والشرقية وكفر الشيخ قائمة المحافظات الأعلى من حيث غلق المراكز التعليمية المخالفة، ومحافظتي المنوفية وكفر الشيخ من حيث عدد غلق قاعات الأفراح والنوادي المخالفة.
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة والعمل على الحد من انتشار الفيروس.
وكشف التقرير أن أكثر المحافظات التي شهدت تكثيفًا لعمليات التطهير والتعقيم للمباني هي المنوفية، والدقهلية، والشرقية، وقنا، والمنيا، والوادي الجديد، وجاءت الدقهلية كأعلى المحافظات من حيث غلق المحال التجارية المخالفة، بينما احتلت الغربية والشرقية وكفر الشيخ قائمة المحافظات الأعلى من حيث غلق المراكز التعليمية المخالفة، ومحافظتي المنوفية وكفر الشيخ من حيث عدد غلق قاعات الأفراح والنوادي المخالفة.
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر مارس الماضي، في الاستجابة لإستغاثات ومطالب المواطنين الصحية، والتواصل المباشر معهم لاسيما في ظل الظروف والتداعيات الصحية التي تمر بها البلاد؛ في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، إلى أن شهر مارس الماضي شهد الرصد والاستجابة لأكثر من 400 استغاثة بالصحف والمواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين؛ لافتًا إلى أن حالات الاستغاثات تنوعت ما بين العمليات الجراحية، وزراعة النخاع، وجراحات العظام، والعمود الفقري والجلدية والحروق، والأجهزة التعويضية، والأطراف الصناعية؛ وجراحات العيون وزراعة القرنية؛ والأمراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية.
وأضاف الدكتور حسام المصري أن جهود اللجنة تضمنت كذلك تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة والمساهمة في تكاليف العناية المركزة، والحوادث، وجلسات الجاما نايف لعلاج الأورام؛ حيث تم التواصل معها جميعًا وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، موضحًا أنه صدر بخصوصها 68 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالجهود التى تبذلها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وفريق العمل بها، للاستجابة لاستغاثات المواطنين، وطلباتهم للعلاج، خاصة فى هذه الظروف الدقيقة التى تشهد حشدا من الأطقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والعمل للحد من انتشاره، مؤكدا أن هناك حالات مرضية أخرى يجب ألا نتأخر عنها فى نفس التوقيت، ولذا نثمن ما تقوم به اللجنة لمساعدة أجهزة الدولة المختصة بالرعاية الصحية، للعمل على تقديم خدمة طبية متميزة لجموع المواطنين.
كما أشاد رئيس الوزراء بتعاون الجهات المختصة بتقديم الخدمات الصحية مع اللجنة فى الحالات التى يتم تحويلها لها، وسرعة التفاعل، وتقديم الخدمة للمواطن صاحب الشكوى أو الاستغاثة.