اليد الرحيمة.. تعرف على مبادرة إطعام الحيوانات الضالة بالأقصر.. فيديو

قالت ولاء هاشم، صاحبة مبادرة إطعام الحيوانات، إن الفكرة بدأت مع انتشار بعض الأقاويل حول حمل الحيوانات لفيروس كورونا وبدأ الناس فى تركهم جائعين وبدون مأوى.





وأوضحت أثناء مداخلتة الهاتفية على برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten"، أنها يوميا تقدم الطعام للحيوانات الضالة، لافتة إلى أن تلك الحيوانات سنحاسب عليها أمام الله.





وأضافت، أنها لاقت ردود أفعال مختلفة من الأفراد، فبعضهم قدم لها التحية والتشجيع ويد العون والبعض الآخر لم يهتم بالأمر، متابعة: "قالوا إن الإنسان أولى بالأكل".



وشددت: "أن الرحمة لا تتجزأ فمن يعطف على الحيوانات بكل تأكيد سيعطف على البشر".



