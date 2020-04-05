حفلات شواء و غناء .. مواطنون في أيرلندا يستثمرون الحجر الصحي للترفيه .. صور





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، ان المواطنين في أيرلندا أقاموا حفلات شواء في آحد الاحياء للقضاء على ملل الحجر الصحي .





ووفقا للصور التي نشرتها الصحيفة ، قرر المواطنون الغلتزام بالحجر الصحي و لكن مع إضافة بعض أشكال الترفيه عليه ، فقاموا بحفلات الشواء كل أسرة في الحديقة الخاصة بها أمام المنزل و كأنها حفلة لكن كل أسرة في منزلها .





حاول المواطنون قضاء وقت سعيد و تناسي فكرة الحجر الصحي ، و كسر حالة الخوف التي فرضها عليهم فيروس كورونا .

يعيش العالم حالة من الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كورونا و ألزمت معظم دول العالم مواطنيها البقاء في المنزل بحين إشعار آخر بسبب تفاقم أزمة كورونا في جميع دول العالم .