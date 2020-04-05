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منوعات

حفلات شواء و غناء .. مواطنون في أيرلندا يستثمرون الحجر الصحي للترفيه .. صور

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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مريم صليب
يعيش العالم حالة من الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كورونا و ألزمت معظم دول العالم مواطنيها البقاء في المنزل بحين إشعار آخر بسبب تفاقم أزمة كورونا في جميع دول العالم . 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، ان المواطنين في أيرلندا أقاموا حفلات شواء في آحد الاحياء للقضاء على ملل الحجر الصحي . 

ووفقا للصور التي نشرتها الصحيفة ، قرر المواطنون الغلتزام بالحجر الصحي و لكن مع إضافة بعض أشكال الترفيه عليه ، فقاموا بحفلات الشواء كل أسرة في الحديقة الخاصة بها أمام المنزل و كأنها حفلة لكن كل أسرة في منزلها .

حاول المواطنون قضاء وقت سعيد و تناسي فكرة  الحجر الصحي ، و كسر حالة الخوف التي فرضها عليهم فيروس كورونا . 
حفلات شواء و غناء .. مواطنون في أيرلندا يستثمرون الحجر الصحي للترفيه .. صور
حفلات شواء و غناء .. مواطنون في أيرلندا يستثمرون الحجر الصحي للترفيه .. صور
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