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شكرا لـ أطباء مصر.. سباحة عالمية توجه رسالة مؤثرة من الحجر الصحى.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:13 م
أطباء مصر - أرشيفية
أطباء مصر - أرشيفية
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شيرين عادل
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" تقريرا عن رد فعل السباحة العالمية فريدة عثمان، وبعض الشباب المصريين، وإشادتهم بحسن استقبالهم بعد دخول الحجر الصحي عقب وصولهم على طائرات مصرية عائدة من الولايات المتحدة الأمريكية. 


وقالت السباحة العالمية فريدة عثمان، فى رسالة شكر للحكومة المصرية عرضها برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية مصر الأولى: "أنا هنا بكلمكم من مرسى علم وبشكر كل الدكاترة المصرية فى تعبهم معانا وإن شاء الله يعدى الأسبوعين الجايين على خير".

كما أكد شاب مصرى يدعى جون فى رسالته: "أنا اسمى جون وجيت من واشنطن امبارح على طيارة مصرية، كل حاجة هايلة فى مصر من الأطقم الطبية والرعاية الصحية".

وأشارت الإعلامية دينا عبد الرحمن إلى أن فيروس كورونا خلق شعارا جديدا من نوعه، وهو أن "سلامة العالم هي مسئوليتى"، وأن كل شخص أصبح مسئولا عن سلامته الشخصية والآخرين أيضا فى صد الهجود ضد فيروس كورونا. 

ولفتت دينا عبد الرحمن، إلى أن الحكومة المصرية شغلها الشاغل والأوحد هو سلامة المواطن، ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا فى الصين كاشفت المواطن المصرى بجميع تفاصيل الوقاية والحماية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.


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