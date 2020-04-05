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أخبار البلد

السيسي وماكرون يبحثان هاتفيا سبل التعاون المشترك لمواجهة أزمة كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".


وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوي الثنائي او علي مستوي القارة الأفريقية بناءً علي ما تمت مناقشته أمس الأول بالقمة الإفريقية المصغرة التي شارك فيها الرئيس ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه الدول الإفريقية في أزمة مكافحة انتشار الفيروس.

كما تناول الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤي ووجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية.

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