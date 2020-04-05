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حوادث

الأمن يكشف تفاصيل السطو على إحدى مدارس أسيوط

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:43 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الامنية فى كشف ملابسات واقعة السطو على إحدى المدارس بأسيوط وسرقة أجهزة من داخلها وضبط الجناة.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من مسئول الأمن الإدارى بإحدى المدارس بدائرة المركز بسرقة (جهاز كمبيوتر - جهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة - عدد 6 مراوح) من داخل المدرسة.

توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل- سن 32، مقيم بدائرة المركز ، سبق إتهامه فى 4 قضايا "سرقة، سلاح" ).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر قيامه بالتسلل إلى المدرسة ليلًا عن طريق تسلق السور الخاص، وبإرشاده تم ضبط (جهاز كمبيوتر- 6 مراوح سقف) وأقر ببيع جهاز DVR لأحد العناصر الإجرامية (سن 29، مقيم بدائرة المركز) والذى تم ضبطه وأرشد عن الجهاز.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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