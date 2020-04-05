شيخ الخطاطين العرب: الخط العربى ظلمنى فى المؤسسات التعليمية.. فيديو

قال خضير البورسعيدى، شيخ الخطاطين العرب، إنه نشأ فى محافظة بورسعيد خلال فترة الاحتلال، لافتًا إلى أنه ولد ونشأ على أصوات الغارات والطائرات التى تجوب سماء المحافظة.









وأضاف خضير البورسعيدى، فى لقاء خاص ببرنامج "أخبار مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه اشترك مع مجموعة من الأطفال لتخريب ممتلكات الإنجليز وكانت الشرطة تلقى القبض عليه، كما ألقى القبض عليه مرة ثانية خلال إلقائه هو وزملائه الطوب على الموظفين لمنعهم من الذهاب للعمل، وبدأ فى كتابة الشعارات ضد قوات الاحتلال.





وأوضح أنه بدأ كتابة اللافتات من خلال النقل بمهارة، وبعد ذلك أصبح يطور من نفسه إلى أن أصبح خطاطًا، مؤكدًا أن خط العربي ظلم في كل المؤسسات التعليمية في مصر لأن البعض لا يرى أهمية في تعليم الأجيال القادمة الخط العربي وهو ما يدعو للأسف قائلًا: "لذا أتبنى المواهب من خلال مساعدات شخصية للمبدعين والمتميزين".





وأشار البورسعيدي إلى أنه يعتز كثيرًا بما قدمه من أعمال خالدة يتذكرها المواطن في كل مكان سواء البرامجية أو الأعمال الدرامية، معتبرًا أنها

نقطة مهمة في حياته التى يعتبرها رسالة ولا يبخل على أي أحد يريد التعلم.



