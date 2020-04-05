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حوادث

طالبة بالثانوي تقتل شقيقتها الطفلة خنقا بالشرقية

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:14 م
الطفلة المقتولة
الطفلة المقتولة
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محمد الطحاوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، الأحد، من كشف غموض العثور على جثة الطفلة "بسمة" 11 سنة بعد 24 ساعة من تغيبها، وتبين قيام شقيقتها الكبرى بارتكاب الواقعة لتعرضها لحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة، فتخلصت من شقيقتها أثناء مشادة بينهما على ترتيب المنزل وتم إحالتها إلى النيابة العامة بالحسينية، للتحقيق معها.


وفي وقت سابق كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من العثور على جثة طفلة بعد أقل من 24 ساعة من تغيبها، حيث عثر عليها بخزان بجوار منزلها، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى الحسينية، تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.


فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة "بسمة  ع ا" 11 سنة بالصف الخامس الابتدائي، ومقيمة قرية سماكين الشرق، دائرة مركز الحسينية بتغيبها.


فيما عثر على جثة الطفلة ملقاة داخل خزان بجوار المنزل، وتوجهت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية لموقع العثور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية العام تحت تصرف النيابة العامة.


فيما قررت النيابة العامة بالحسينية، تشريح جثة الطفلة "بسمة" لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في الواقعة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3436 لسنة 2020 إداري مركز شرطة الحسينية لسنة 2020.

وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية، القبض على المتهمة "ن" 17 سنة طالبة بالصف الأول الثانوي العام، وتبين قيامها بارتكاب الواقعة بخنق شقيقتها على خليفة مشادة بينهما على ترتيب المنزل.

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