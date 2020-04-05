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ديني

هل يجب تقديم الزكاة في ظل فيروس كورونا؟.. المفتي السابق يرد

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:13 م
تقديم الزكاة
تقديم الزكاة
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يارا زكريا
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق،  عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز للمسلم تقديم الزكاة وقت الأزمات لمدة سنتين، مبينًا أن هذا مذهب الإمام الشافعي و مما يفضل وقت الأزمات. 

وأوضح " جمعة " خلال لقائه ببرنامج " من مصر" المذاع على فضائية  "cbc" أن المسلم يخرج عندئذ الزكاة حسب ما اعتاد إخراجه كل سنة؛ فإذا كان يخرج في الغالب ٥٠ ألف مثلًا؛ يجوز له في هذه الحالة إخراج ١٥٠ ألف زكاة هذا العام والعامين القادين إن رغب وأراد الثواب الجزيل.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء:  فإذا أتت السنة القادمة وكان ما عليه إخراج ٦٠ ألف زكاة يخرج عندئذ ال ١٠ آلالاف المتبقة، وهكذا إذا اتت السنة بعد القادمة وإن نقص مبلغ الزكاة يقاس على ما يفعل حين الزيادة. 

ونبه المفتي السابق أنه يجوز أيضًا للمزكي تقديم سنة واحدة ايضًا أو سنة ونصف، لًافتًا: الإنفاق يشمل الزكاة والصدقة والتبرعات؛ فانفق  ولا تغش من ذي العرش إقلالًا.

في سياق متصل، أكد الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسلم أن يخرج الزكاة قبل موعدها؛ تقديم إخراج الزكاة جائز أما تأخيرها فلا.

واستشهد «عويضة»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، بما فعله سيدنا الفضل بن العباس أنه كان يخرج الزكاة قبل موعدها بعام، وقيل: بعامين.

وأشار إلى أن هذا يعد تعجيلًا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير وتحقيقًا لغرض من الأغراض التى شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خَلَّة المحتاج.



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