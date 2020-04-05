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أخبار العالم

658 حالة اصابة مؤكدة جديدة بكورونا في روسيا

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:04 م
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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على صالح
سجلت روسيا اليوم الاحد 658 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليصل العدد الإجمالي إلى 5389 حالة

وصرح عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين أن المرافق الطبية قد تم تعبئتها لمكافحة المرض، وتم شغل ما لا يقل عن 20،000 سرير مستشفى لمرضى فيروس كورونا الجدد.

ووفقا لسبوتنيك، يوجد أكثر من 1،200،000 مصاب في جميع أنحاء العالم ووصل عدد القتلى العالمي إلى 65،600. في الوقت نفسه ، تعافى أكثر من 253،000 شخص من المرض.

وذكرت السلطات الروسية أنه تم تشخيص 658 شخصًا جديدًا مصابين بـ COVID-19 ، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 5389. وقد تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات المؤكدة في موسكو ، مع ما يقرب من 3900 إصابة.

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