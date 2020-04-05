انطلاق الامتحان التجريبي للصف الاول الثانوي بـ الاقصر

بدأت اليوم الاحد الامتحانات التجريبية للصف الاول الثانوى فى الاطار الزمنى لمحافظة الاقصر من الساعة الثامنة حتى الساعة العاشرة صباحا.





واشار الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر الى انه يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي شريحة من أي مقدم لخدمة الانترنت من شركات المحمول في مصر.





وأضاف ان المدة الزمنية الموضحة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.





واشار الى ان الامتحان تجريبي الغرض منه التعرف على شكل الامتحان قبل اداء الامتحان النهائى المقرر فى شهر مايو واذا لم يتمكن الطالب من اداء الامتحان سيتمكن من الاطلاع عليه فى نهاية اليوم على موقع الوزارة.





كانت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع فرع المصرية للاتصالات قامت بتوزيع الشرائح الالكترونية للطلاب من خلال سبعة مقرات توزيع وبلغت نسبة التوزيع ٩٨.٨٪





كما خصصت ارقام واتس اب للدعم الفنى لطلاب الصف الاول الثانوى ( 01033372633 و01009158688 ) لتلقى استفسارات الطلاب وتقديم الدعم الفنى لهم.



