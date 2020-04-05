طلب إحاطة بشأن الذبح العشوائي للدواجن بالمحلات والأسواق بالشرقية

تقدّمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن استمرار الذبح العشوائي للدواجن بالمحلات والأسواق بالشرقية بعيدًا عن المجازر الشرعية.





وأوضحت فهيم، في طلبها، أنه في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة خلال الفترة الحالية من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ كافة القرارات التي تساهم في القضاء على أي مصدر من الممكن أن يؤثر في تفشي هذا الوباء، تجلت ظاهرة الذبح العشوائي للدواجن والطيور في الشوارع داخل الأسواق وبالمحال.





وأكدت أن ظاهرة الذبح العشوائي للدواجن في المحال تسببت في زيادة انتشار الفيروسات نتيجة عدم التأكد من خلو تلك الدواجن من أي فيروسات او أمراض من السهل انتقالها للمواطنين، كانفلونزا الطيور، فضلا عن مشاهد تناثر الدم أثناء الذبح وتعامل القائمين داخل تلك المحال مع المواطنين بشكل مباشر بعد الذبح، بما يشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين.





ولفتت إلى أنه على الرغم من وجود 27 مجزرا لذبح الطيور بالمحافظة، إلا أن ظاهرة الذبح العشوائي ما زالت متداولة في الأسواق في غياب تام للرقابة على تلك المحال، وغلقها أو سحب تراخيصها كانذار.





وطالبت بتحرك عاجل من جانب الجهات المعنية لمكافحة تلك الظاهرة ومنع تلك المحال من الذبح العشوائي وأن يلتزم الجميع بالذبح داخل المجازر بعد التأكد من خلوها من الفيروسات والأمراض، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وسحب تراخيص تلك المحال غير الملتزمة، وتحرير محاضر ضدها، للحفاظ على صحة المواطنين.