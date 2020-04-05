حتى إشعار آخر.. محافظ شمال سيناء يحظر زيارة دور الأيتام

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على فضل يوم اليتيم، خاصةً أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا خيرًا بالأيتام.





وطالب المحافظ بحسب بيان، الأحد، بضرورة الاهتمام بالأيتام وحسن رعايتهم وتوفير كافة احتياجاتهم بمختلف المجالات وتأهيلهم ليكون لهم دور فعال في المجتمع.





وأشار المحافظ، إلي تعليق الاحتفال بيوم اليتيم لحين الانتهاء من الظروف التي تمر بها البلاد ، حيث أن جميع الأنشطة والفعاليات المتنوعة متوقفة ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.





وقدم المحافظ، اعتذار للأيتام لعدم اجراء الاحتفال السنوي بيوم اليتيم مثل كل عام، بسبب إجراءات مواجهة كورونا..واكد شوشه ، علي أن الايتام سيظلون دائما موضع رعاية وعناية واهتمام ويحظون بكل تقدير من الجميع.





واصدر المحافظ توجيهاته الي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بتعليق الزيارة إلى دار الأيتام حتى إشعار آخر للحفاظ على أطفال الدار من الإصابة بفيروس كورنا المستجد.





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