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اتحاد العمال المصريين في إيطاليا: موقف مصر مشرف لنا كمصريين بالخارج.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:43 م
عيسى إسكندر، رئيس
عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا
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اسراء صبري
قال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن إيطاليا منذ 5 أيام وهى داخل العد التنازلى لفيروس كورونا، لافتا إلى أن عدد الوفيات تجاوز الـ21 ألفا، ولكن حاليا عدد المصابين أصبح أقل مما سبق.

وأضاف الدكتور عيسى إسكندر، أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten"، أن هناك علاقات تاريخية تربط بين مصر وإيطاليا، بالإضافة إلى أنها ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، لافتا إلى أن إيطاليا عانت الفترة الماضية من عدم تضامن الاتحاد الأوروبي بعد أزمة فيروس كورونا، وهناك انزعاج من المواطنين تجاه الاتحاد لعدم اتخاذ قرارات لمساعدتهم في الوقت الحرج.

وأشار رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إلى أن مصر قامت بإرسال طائرتين عسكريتين محملة بمواد طبية بصحبة وزيرة الصحة هالة زايد، موضحا أن مصر قدمت 3 طائرات إلى إيطاليا محملة بالمعدات والمساعدات الطبية خلال أزمة فيروس كورونا.

وأوضح "إسكندر" أن الرأي العام والصحافة والإعلام الإيطالي أجروا بثا مباشرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحظة وصول المساعدات الطبية وتابعها باهتمام، كما أن وزير الخارجية الإيطالي أثناء مداخلته فى أحد البرامج أكد أنهم لن ينسوا دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقوف بجانبهم في هذه المحنة، متابعا: "إن هذا الموقف مشرف لنا كمصريين بالخارج".

ولفت إلى أن المصريين تلقوا رسائل من المواطنين الإيطاليين يعبرون فيها عن شكرهم للموقف المصري الرائع.

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