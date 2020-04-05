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أخبار العالم

البنك الدولي يكشف كارثة : طبيب لكل 70 ألف شخص في أفريقيا

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:44 م
البنك الدولي
البنك الدولي
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القسم الخارجي
دعا البنك الدولي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى دعم الدول الفقيرة، التي تفتقر أنظمتها الصحية إلى الامكانات التي تجعلها تواجه التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19". 

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن أكسل فان تروتسينبرج، المدير التنفيذي للعمليات بالبنك الدولي، تحدث عن الوضع الملح الذي يواجه الاقتصاديات النامية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد

وأشار تروتسينبرج، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي"، إلى أنه "نحتاج إلى الوضع في الاعتبار أن هذه الأنظمة الصحية في هذه الدول هي الأضعف في العالم، وأنهم يحتاجون إلى دعمن الكامل". 

وأضاف في تصريحاته لـ BBC أنه "في أوروبا، يوجد لكل 300 شخص طبيب، لكن في إفريقيا يوجد لكل 70 ألف شخص طبيب، وهذا يكشف حجم التحدى والحاجة إلى سرعة التصرف". 

وحذر من أن الإجراءات الصحية التي اتخذتها بعض البلدان النامية لاحتواء فيروس كورونا من خلال فرض عمليات تأمين واسعة النطاق يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التسبب في "أزمة غذاء وشيكة ... لأفقر الفقراء". "نحن بحاجة إلى التفكير في الأمر والعمل".

من جهة أخرى، حذر فان تروتسينبرج من أزمة كساد عالمي تلوح في الأفق، معربا عن دعمه لمجموعات التحفيز الهائلة التي أطلقها العديد من البلدان المتقدمة لمعالجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
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