ضبط أدوية منتهية الصلاحية وممنوع تداولها بمخزن غير مرخص في المنيا

قاد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا حملة مفاجئة، على عدد من شركات المستلزمات الطبية، ومخازن الأدوية بمركز أبوقرقاص، للتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية.





وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في بيان، الأحد، أن الأجهزة الرقابية بالتعاون مع التفتيش الصيدلي ومباحث التموين، تواصل حملاتها المفاجئة بجميع المراكز، للتأكد من تواجد المستلزمات الطبية والأدوية وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأكد أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وغلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساءً وحتى 6 صباحا وغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وغلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.