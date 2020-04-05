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محافظات

محافظة القاهرة تبدأ إجراءات توصيل المياه والكهرباء والتليفونات والغاز والصرف بصقر قريش

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:51 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، الأحد، العديد من الاجتماعات بمقر رئاسة المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، بحضور القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة وممثلي جمعية صقر قريش و رئيس الاتحاد التعاوني للاسكان. 

جاء ذلك لدراسة وضع الالية المناسبة لنهو النزاع القائم بين جمعية صقر قريش ومحافظة القاهرة بما يضمن عدم الاخلال بأستكمال المشروعات المتعثرة منذ عدة اعوام بمنطقة صقر قريش بالمعادي وذلك بعد رفع فيمة الأرض وتوقف المشروعات بها.

ونتج عن تلك النزاعات بعض الاضرار للمنتفعين بالوحدات المتعثرة فضلا عن توفف مشروعات البنية التحتية وتم تحصيل جميع مستحقات الدولة لدي الجمعية.

واسفرت تلك الاجتماعات عن توقيع عقد اتفاق رضائي بين الطرفين لنهو هذا النزاع والسير في اجراءات استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتوصيل المرافق (مياه-كهرباء-تليفونات-غاز--صرف صحي) فور استيفاء كافة الموافقات والاجراءات والضوابط والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن.
محافظة القاهرة تبدأ إجراءات توصيل المياه والكهرباء والتليفونات والغاز والصرف بصقر قريش
محافظة القاهرة تبدأ إجراءات توصيل المياه والكهرباء والتليفونات والغاز والصرف بصقر قريش
محافظة القاهرة تبدأ إجراءات توصيل المياه والكهرباء والتليفونات والغاز والصرف بصقر قريش
محافظة القاهرة تبدأ إجراءات توصيل المياه والكهرباء والتليفونات والغاز والصرف بصقر قريش
محافظة القاهرة تبدأ إجراءات توصيل المياه والكهرباء والتليفونات والغاز والصرف بصقر قريش
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