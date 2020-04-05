الكرملين: روسيا لم تؤيد فسخ اتفاقية أوبك.. وهذا ما يتطلع إليه بوتين

أعلن الكرملين اليوم، الأحد، أن روسيا لم تؤيد أبدا فكرة فسخ اتفاقية أوبك+ لخفض انتاج النفط، مؤكدا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يحرص على إجراء مفاوضات بناءة؛ بحسب "سبوتنيك انترناشيونال".





وفي وقت سابق، أبدى المشاركون الرئيسيون في مجموعة أوبك + دعمهم فكرة الاجتماع في 6 أبريل لمناقشة خفض إنتاج النفط.





وقد أوضح الكرملين أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى أسعار نفط منخفضة للغاية، وهذا الأمر لن يفيد أي بلد.





وقد عانت أسعار النفط من أسوأ انخفاض لها منذ عقود في مارس بعد أن فشلت روسيا والمملكة العربية السعودية في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج وسط أزمة وباء كورونا المستمرة.





وقد اقترحت روسيا ترك تخفيضات الإنتاج عند مستويات متفق عليها مسبقا، بينما اقترحت السعودية إجراء تخفيضات إضافية.





ورفضت روسيا الاقتراح، مما دفع الرياض إلى إلغاء حتى التخفيضات المتفق عليها، والإعلان عن زيادة الإنتاج بنسبة 25 في المائة، وتقديم خصومات كبيرة على العقود الآجلة للنفط الخام لشهر أبريل.