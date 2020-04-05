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رياضة

3 أسباب ترمي بصلاح في أحضان مدريد

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أصبحت مسألة بقاء النجم الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوف نادي ليفربول أمر مشكوك فيه خصوصًا مع انتشار وباء كورونا والذي سوف يقضي على حلم الريدز بالتتويج بالدوري الإنجليزي، وخروج الفريق هذا الموسم من بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي على يد أتلتيتكو مدريد. 

أسباب أخرى تدفع أن تكون هناك رغبة مشتركة بين صلاح وليفربول في فك الأرتباط فيما بينهما وإن كانت هي أهم لمحمد صلاح ويقدم لكم موقع "صدى البلد" 3 أسباب تدفع صلاح لمغادرة نادي ليفربول صوب نادي ريال مدريد: 

- تجربة جديدة بالتأكيد سوف تضيف لمحمد صلاح باللعب بجوار أفضل النجوم في العالم وسوف يكون صلاح هو العربي الثاني بعد أشرف حكيمي الذي يمثل النادي الملكي . 

- يحتاج نادي ريال مدريد بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس إلى النجم الملهم الذي يستيطع أن يحمل الفريق على عاتقيه وهو ما يتوفر في صلاح الذي عادت معه البطولات منذ أن وطأت قدميه مدينة ليفربول بل وتفوق على جميع منافسيه وحقق الثنائية الأوروبية بجانب كأس العالم للأندية وهو ما يحتاجه نادي ريال مدريد الأن في ظل السطوة المحلية التي يفرضها عليه برشلونة سواء في بطولة الدوري أو الكأس . 

- يحتاج نادي ريال مدريد دائما إلى اللاعب صاحب الشعبية والقيمة الكبيرة وهو ما يتوفر في صلاح الذي يمتلك شعبية كبيرة على مستوى الوطن العربي وهو ما سوف يزيد عدد متتبعي النادي الملكي في جميع الأقطار العربية إلى ضعف العدد الحالي تقريبا بجانب أن كل الحملات التي سوف يقوم بها صلاح سوف تسلط عليها الضوء بجانب بيع قمصانه في محلات النادي الرسمية وهو ما يفكر فيه رئيس النادي الحالي فلورنتينو بيريز منذ توليه قيادة النادي. 

يذكر أن عقد صلاح مع الريدز ينتهي بصيف عام 2023 وتبلغ قيمته السوقية بموقع ترانسفير ماركت الألماني ما يقارب من 160 مليون يورو . 
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