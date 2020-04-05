AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لمواجهة كورونا.. ترامب ينصح الأمريكيين بتناول هذا الدواء

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:49 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمريكيين المرعوبين من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، داعيا إياهم إلى تناول جرعات صغيرة موصى بها من أدوية مكافحة الملاريا، وذلك على الرغم من التأثيرات الجانبية المحتملة ونقص المعلومات حول السلامة والفعالية لهذا العلاج في مواجهة كورونا. 

وقبل ساعات قليلة، حذر ترامب، خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض، من أن الأسوأ بسبب فيروس كورونا المستجد لم يأت بعد، ومن أن الأمريكيين سوف يشهدون الكثير من الموت. 

 وهاجم الرئيس الأمريكي تقارير إعلامية حول فشل إدارته في مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلا إن بعض وسائل الإعلام تنشر أخبارا كاذبة. 

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس على الأراضي الأمريكية يتجاوز 300 ألف. وقد حذر  ترامب من أن الولايات المتحدة تدخل "مرحلة ستكون مروعة فعلا" مع "أرقام سيئة جدا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سننتجه بشكل كبير.. ترامب يكشف عن عقار أثبت فعاليته في مكافحة كورونا

أمريكا تصادق على تجربة دواء لعلاج كورونا.. تفاصيل كاملة

هيئة الدواء الأمريكية تحرج ترامب بشأن عقار الملاريا لعلاج كورونا

بعد نجاحه في نيجيريا.. ترامب يزف بشرى للعالم: اكتشاف علاج جديد لـ كورونا

أمريكا تسقط في بئر كورونا وترامب يستغيث.. تفاصيل العلاج التاريخي.. 1990 إصابة و51 وفاة في 24 ساعة.. أزمة اقتصادية وتهديد رسمي للكونجرس

ترامب يوجه شركات السيارات بتصنيع أجهزة تنفس

ترشيحاتنا

هل ارتفاع درجات الحرارة السبب فى انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا؟ فيديو

بسبب كورونا.. مذيعة صباح الخير يا مصر تنفعل على الهواء .. فيديو

علاقة محرمة وجثة في المقابر.. نورهان تذبح طفلها الرضيع وتعترف: خفت من الفضيحة

بعد إكرامى وفتحي.. بيراميدز يقترب من خطف مفاجأة الأهلي

دعمًا للقطاع المدني.. السيسي يتفقد تجهيزات ومعدات القوات المسلحة المطورة لمواجهة كورونا.. صور

تراشق بالألفاظ ووصلات ردح بين ريم البارودي وريهام سعيد.. الفنانة: أنا برقبتها.. والإعلامية ترد: في ناس بتاكل معاك عيش وملح جوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 8 خطوات.. كيف تحمي منزلك من رياح الخماسين

من مطبخك.. أرخص مشروب يقوي المناعة

شبيهة حنان سليمان في مسلسل La casa de papel.. صور