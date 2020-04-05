لمواجهة كورونا.. ترامب ينصح الأمريكيين بتناول هذا الدواء

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمريكيين المرعوبين من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، داعيا إياهم إلى تناول جرعات صغيرة موصى بها من أدوية مكافحة الملاريا، وذلك على الرغم من التأثيرات الجانبية المحتملة ونقص المعلومات حول السلامة والفعالية لهذا العلاج في مواجهة كورونا.





وقبل ساعات قليلة، حذر ترامب، خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض، من أن الأسوأ بسبب فيروس كورونا المستجد لم يأت بعد، ومن أن الأمريكيين سوف يشهدون الكثير من الموت.





وهاجم الرئيس الأمريكي تقارير إعلامية حول فشل إدارته في مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلا إن بعض وسائل الإعلام تنشر أخبارا كاذبة.





وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس على الأراضي الأمريكية يتجاوز 300 ألف. وقد حذر ترامب من أن الولايات المتحدة تدخل "مرحلة ستكون مروعة فعلا" مع "أرقام سيئة جدا".