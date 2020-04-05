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رياضة

توتنهام هوتسبير يحدد مبلغا خرافيا لبيع هاري كين.. تفاصيل

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، أن نادي توتنهام هوتسبير، حدد مبلغ 150 مليون يورو، للتخلي عن هاري كين قائد منتخب الأسود الثلاثة، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس أن إدارة السبيرز ستستمع للعروض الخاصة بشراء لاعبهم هاري كين، لكنهم لن يسمحوا برحيله بأقل من مبلغ 150 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد خرج من سباق الحصول على كين، بعد المبلغ الذي يطلبه نادي توتنهام، على عكس جاره في المدينة مانشستر سيتي، والذي سيدخل في سباق التعاقد مع كين بقوة .

وأشارت الصحيفة أيضًا أن نادي ريال مدريد مهتم بشكل كبير بالتعاقد مع هاري كين في سوق الإنتقالات الصيفي القادم.

يذكر أن الدوريات الخمس الكبرى الأوروبية قد تم إيقافها لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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