AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

ترحيب بمقترح انعقاد مجلس النواب من خلال الفيديوكونفرانس

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
رحب النائب الدكتور نضال السعيد ، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان بمقترح إنعقاد مجلس النواب من خلال الفيديو كونفرانس ، على ان يتم تنظيمه من خلال رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان.

اقترح السعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان يجتمع رئيس البرلمان برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان من خلال تقنية الفيديو كونفرانس ، بحيث يسهل الحوار فيما بينهم ، لأنه من الصعب ان نجمع حوالى 596 نائب للتواصل من خلال هذه التقنية.

كما أكد وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان على أن تقنية الفيديو كونفرانس ستسهل التواصل بين الوزراء فى الحكومة والنواب ، حيث انه من الممكن ان يجتمع 12 وزير بعدد من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان.

 أوضح انه من الممكن ان يتواصل بعد ذلك كل رئيس لجنة نوعية بالبرلمان مع أعضاء اللجان ، بحيث يجرى نقاش حيوى فيما بينهم من اجل التوصل إلى نتيجة جيدة.

وكانت قد اقترحت النائبة داليا يوسف عضو البرلمان إحالة مسألة دستورية انعقاد المجلس من خلال الفيديوكونفرانس إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، ورفع تقريرها خلال أيام محدودة إلى اللجنة العامة لاتخاذ قرار بشأنه، مشيره إلى أنه لن تكون هناك أزمة في انعقاد اللجنة التشريعية أو اللجنة العامة خاصة في ظل عدد الأشخاص المحدود أو يمكن انعقادها أيضا من خلال الفيديوكونفرانس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جميعنا فريق واحد.. برلماني عن عقد جلسات النواب بالفيديو كونفرانس: تجربة جديدة

خطة البرلمان: مناقشة الموازنة الجديدة بقاعة الشورى وارد

الموازنة الجديدة في طريقها للبرلمان.. لجنة الخطة: لا تمكن مناقشتها عبر الفيديو كونفرانس.. ونائبة: زيادة خاصة للصحة والتعليم

بسبب كورونا توصية خاصة لمباني العاصمة الإدارية.. نقاش برلماني حول عقد جلسات النواب بـ الفيديو كونفرانس.. ومقترحات لشمول اللجان بعد إحالة الموازنة

نائبة تطالب باستطلاع موقف اللجنة العامة بالبرلمان في مسألة انعقاد المجلس بالفيديوكونفرانس

ترشيحاتنا

بينهم طبيب وطفلة.. زغاريد الفرح داخل مستشفى قها بعد شفاء 3 مصابين من كورونا.. صور

نقل رئيس وزراء بريطانيا للمستشفى على خلفية إصابته بكورونا

خبراء: خفض أسعار البنزين بـ مصر لنهاية العام المالي.. حظر التجول يتدخل في الأمر

شاهد .. كيف تجيب على المشروع البحثي من 3 ابتدائي وحتى 3 إعدادي

ما علاقته بـ كورونا.. تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد في رمضان

هجوم شرس على هالة سرحان لهذا السبب.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

بجمبسوت جينز.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

لـ الرجال.. إليك أهم 5 نصائح يجب أتباعها عند دخولك المطبخ