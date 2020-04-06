ترحيب بمقترح انعقاد مجلس النواب من خلال الفيديوكونفرانس

رحب النائب الدكتور نضال السعيد ، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان بمقترح إنعقاد مجلس النواب من خلال الفيديو كونفرانس ، على ان يتم تنظيمه من خلال رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان.





اقترح السعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان يجتمع رئيس البرلمان برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان من خلال تقنية الفيديو كونفرانس ، بحيث يسهل الحوار فيما بينهم ، لأنه من الصعب ان نجمع حوالى 596 نائب للتواصل من خلال هذه التقنية.





كما أكد وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان على أن تقنية الفيديو كونفرانس ستسهل التواصل بين الوزراء فى الحكومة والنواب ، حيث انه من الممكن ان يجتمع 12 وزير بعدد من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان.





أوضح انه من الممكن ان يتواصل بعد ذلك كل رئيس لجنة نوعية بالبرلمان مع أعضاء اللجان ، بحيث يجرى نقاش حيوى فيما بينهم من اجل التوصل إلى نتيجة جيدة.





وكانت قد اقترحت النائبة داليا يوسف عضو البرلمان إحالة مسألة دستورية انعقاد المجلس من خلال الفيديوكونفرانس إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، ورفع تقريرها خلال أيام محدودة إلى اللجنة العامة لاتخاذ قرار بشأنه، مشيره إلى أنه لن تكون هناك أزمة في انعقاد اللجنة التشريعية أو اللجنة العامة خاصة في ظل عدد الأشخاص المحدود أو يمكن انعقادها أيضا من خلال الفيديوكونفرانس.