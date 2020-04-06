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برلمان

إعلام البرلمان تقترح إصدار بيان أسبوعى من مجلس النواب بشأن كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب الدكتور نضال السعيد ، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان إنه يكن كل الإحترام والتقدير لمقترح النائب إبراهيم حجازى بشأن عقد مؤتمر صحفى يومى لرئيس الوزراء للحديث عن اخر المستجدات بشأن فيروس كورونا.

وأشار السعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يفضل إصدار بيان أسبوعى من مجلس النواب للحديث عن ما أنجزه البرلمان خلال الفترة الماضية على مستوى كل لجانه النوعية المختلفة بشأن فيروس كورونا.

واوضح وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان انه يجب ان يتضمن بيان البرلمان الاسبوعى مناقشة كل ما أحيل إليه من شكاوى ومقترحات وطلبات إحاطة من اللجان النوعية المختلفة سواء الصحة او لجنة الإقتراحات والشكاوى بالبرلمان.

كان النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى ، عضو مجلس النواب عن دائرة شرق القاهرة تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمطالبته بعقد مؤتمر صحفى يومى وليس بيانا.

وتابع النائب في طلب احاطته: "يستمر عقد المؤتمر الصحفى اليومى حتى القضاء على فيروس كورونا المستجد ، على ان يعقد هذا المؤتمر برئاسته وبحضور كافة المختصين والخبراء فى الحميات وامراض المناعة و الوقاية من الفيروسات ، بحيث يسوده كامل الشفافية والحقائق لكى يدلى كل مشارك فى المؤتمر بالجزء الخاص به، وينتهى المؤتمر بفقرة أسئلة وأجوبة للرد على أى شائعات متداولة وإظهار الحقائق و الخطط المطبقة طبقا للمتغيرات اليومية للمواطن.
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