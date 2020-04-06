إعلام البرلمان تقترح إصدار بيان أسبوعى من مجلس النواب بشأن كورونا

قال النائب الدكتور نضال السعيد ، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان إنه يكن كل الإحترام والتقدير لمقترح النائب إبراهيم حجازى بشأن عقد مؤتمر صحفى يومى لرئيس الوزراء للحديث عن اخر المستجدات بشأن فيروس كورونا.





وأشار السعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يفضل إصدار بيان أسبوعى من مجلس النواب للحديث عن ما أنجزه البرلمان خلال الفترة الماضية على مستوى كل لجانه النوعية المختلفة بشأن فيروس كورونا.





واوضح وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان انه يجب ان يتضمن بيان البرلمان الاسبوعى مناقشة كل ما أحيل إليه من شكاوى ومقترحات وطلبات إحاطة من اللجان النوعية المختلفة سواء الصحة او لجنة الإقتراحات والشكاوى بالبرلمان.



