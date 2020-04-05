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ثقافة

11.5 مليون زائر لقناة وزارة الثقافة على اليوتيوب من 25 دولة حول العالم

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:38 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي


رصدت وزارة الثقافة من خلال قناتها على اليوتيوب والتى تعرض الوان ابداعية متنوعة ضمن مبادرة خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك التى اطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم في 24 مارس الماضي عدد 11 مليون و508 الف زائر ، تفاعل منهم وشاهد العروض مليون و2615 شخص ،باجمالي عدد ساعات مشاهدة حتي الان 126 الف و737 ساعة ، كما سجلت القناة 83 الف مشترك. 

وجاءت كثافة المشاهدات في أكثر من 25 دولة حول العالم بالترتيب هى مصر -  السعودية – أمريكا – الامارات – كندا – الكويت – المانيا – انجلترا – فرنسا – هولندا – الاردن – استراليا – عمان – البحرين – العراق –تونس – ايطاليا – المغرب وغيرها. 

كما بلغت  متوسط الفئات العمرية للمشاهدين كالاتي من 18 حتي 34 عام 59% ، ومن 35 الى 44 عام 21% ، ومن 45 الي 64 عام 15% ، ومن 13 الي 17 عام 2% ، وفوق 65 عام 3% ، وأحتل الرجال النسبة الاكبر للمشاهدة بـ52.5% بينما سجلت الفتيات نسبة 47.5% وجاءت أكثر المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام بالاضافة الى الموقع الرسمى لوزارة الثقافة ، دار الاوبرا المصرية .

كما وصل عدد زوار الموقع الرسمى لوزارة الثقافة الذين قاموا بالاطلاع على محتوياتها من الكتب بصيغة pdf حوالي 20000 قارئ حيث وصل عدد الكتب المتاحة للتحميل 150 كتاب وجاء الأكثر قراءة منها المهنة جغرافي وتم تحميله 731 مرة  - صياد السمك الناطق بتحميله 386 مرة من اصدارات هيئة الكتاب ، مختارات من وثائق ثورة 1919 من اصدارات دار الكتب وتم تحميله 627 مرة ، الملل والنحل من اصدارات هيئة قصور الثقافة وتم تحميله 404 مرة .
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