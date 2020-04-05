مش قادر استحملها.. رسام يقتل زوجته وينتحر ويترك رسالة للشرطة

عثرت الشرطة البريطانية على جثة رسام بالغ من العمر 71 عامًا، بعد أن شنق نفسه في منزله وقتل زوجته أثناء إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة البريطانية على المواطنين.





وفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الشرطة في ويليز عثرت على جثة رسام بريطاني قتل زوجته وشنق نفسه في منزله بسبب إصابته بالاكتئاب الناتج عن الحجر الصحي.





كتب الرسام رسالة ورقية قبل إنتحاره للشرطة، وكتب فيها "لم أعد أتحمل رؤية زوجتي كل يوم، لقد تحولت حياتي للجحيم، فإن زوجتي مملة جدًا، والبقاء في المنزل لأيام كان يقتلني فقررت التخلص من زوجتي وحياتي بأكملها".





جدير بالذكر أن بريطانيا فرضت الحجر الصحي على مواطنيها نظرًا لتفشي فيروس كورونا في البلاد وزيادة نسبة الوفيات وعجز المنظومة الطبية عن احتواء الأزمة.







